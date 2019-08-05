В Курском районе ликвидировали свалку

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-05T16:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области обратилась курянка и сообщила, что в лесном массиве на территории Моковского сельсовета находится несанкционированная свалка мусора. Лес захламлен старой резиной, мусорными пакетами и твердыми бытовыми отходами.

Экологи направили в администрацию Курского района письмо c просьбой устранить несанкционированную свалку. И уже 1 августа свалку была ликвидирована.

«Обращаюсь к жителям Курской области сообщать о подобных нарушениях в департамент экологической безопасности и природопользования по т. 33-13-38 или на электронную почту ecolog46@rkursk.ru», - отметил директор департамента Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU