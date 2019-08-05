Под Курском обезвредили артснаряды

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-05T16:21:19+03:00

Курская земля хранит еще немало снарядов со времен второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

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5 августа на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Солнцевском районе. Снаряды нашли в поселке Солнцево на улице Ленина.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаружены два артиллерийских снаряда 45 мм, они были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, добавили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU