Курский «Авангард» с крупным счетом обыграл «Шинник»
Теперь команда занимает 11 строчку в турнирной таблице
Игра завершилась триумфальной победой нашей команды – 3:1Фото: предоставлено пресс-службой
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Футбольный клуб «Авангард» на минувших выходных провел выездной матч с командой «Шинник» (Ярославль). Игра завершилась триумфальной победой нашей команды – 3:1.
Точные удары по воротам хозяев поля нанесли Артем Федчук, Андрей Батютин и Роман Минаев.
Теперь «Авангард» занимает 11 строчку в турнирной таблице первенства России среди команд клубов ФНЛ. В активе команды семь очков.
ИСТОЧНИК KP.RU