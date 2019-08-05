В Курске ищут родных погибшего бойца

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-05T15:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрию Курска пришло письмо от командира московского поискового отряда:

«Ищем родных Горбунова Василия Тимофеевича, 1920 года рождения, рядового, красноармейца, уроженца и жителя деревни Сапогово Курского района Курской области. – говорится в письме. - К сожалению, поиски родственников солдата по довоенному адресу: Курская область, Пашковский с/с, село Сапогово результатов не дали. Но практика поисковой работы показывает, что, как правило, люди редко уезжают из того региона, где проживали до войны. Возможно, родные Горбунова Василия Тимофеевича и сейчас проживают в городе Курске или в другом населенном пункте Курской области. Поэтому мы просим вас опубликовать это объявление.

Возможно, родные солдата прочтут его или услышат и отзовутся.

Горбунов Василий Тимофеевич, 1920 г.р., рядовой, красноармеец 49 танкового полка. До войны жил в деревне Сапогово Стрелецкого (ныне Курского) района Курской области. Мать - Горбунова Т.С. Призван Стрелецким РВК Курской области. Умер от ран 24 августа 1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=55361214&p=7

Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск» (г. Москва, командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

С информацией о возможных родственниках солдата Василия Горбунова следует обращаться к волонтеру Розе Фаттаховой: тел. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU