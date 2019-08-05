В Курске ночью похолодает до +6 градусов
В низинах температура может опуститься до плюс трех
Температура ночью +6…+11 ºС, в низинах - до +3 ºС тепла, днем +18…+23 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Управление по делам ГО и ЧС города Курска сообщило о существенном ночном похолодании. 6 августа в областном центре ожидается переменная облачность, практически без осадков.
Ветер северо-западный, западный ночью 4-9, днем 8-13 м/с. Температура ночью +6…+11 ºС, в низинах - до +3 ºС тепла, днем +18…+23 ºС.
Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU