В Курске родители ребенка-инвалида через суд взыскали компенсацию

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-05T14:17:15+03:00

Родители мальчика почти два года добиваются компенсации Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Сеймского административного округа Курска проверила обращение родителей ребенка-инвалида в связи с отказом комитета социального обеспечения Курской области возместить стоимость проезда к месту лечения и обратно.

В конце 2017 года 7-летний ребенок-инвалид был направлен на лечение в Москву за счет средств федерального бюджета.

Билеты для ребенка и матери, которая сопровождала его, были куплены за личные средства. Затем мальчика направили на санаторно-курортное лечение, проезд также оплатили родители, рассказали в прокуратуре.

После возвращения в Курск мать мальчика обратилась в комитет социального обеспечения с заявлением о возмещении понесенных затрат. Однако ей отказали в связи с передачей полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам в Курское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Но по закону возмещение расходов по оплате проезда Фондом социального страхования не предусмотрено.

Родителям пришлось через суд взыскивать с Комитета социального обеспечения Курской области компенсацию проезда к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и его сопровождающего.

Требования прокурора удовлетворены. С комитета социального обеспечения будут взысканы 22 тысячи рублей, сказали в ведоместве.

ИСТОЧНИК KP.RU