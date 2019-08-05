2019-08-05T14:17:15+03:00
Происшествия

В Курске родители ребенка-инвалида через суд взыскали компенсацию

ФСС заплатит 22 тысячи рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Родители мальчика почти два года добиваются компенсацииРодители мальчика почти два года добиваются компенсацииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Сеймского административного округа Курска проверила обращение родителей ребенка-инвалида в связи с отказом комитета социального обеспечения Курской области возместить стоимость проезда к месту лечения и обратно.

В конце 2017 года 7-летний ребенок-инвалид был направлен на лечение в Москву за счет средств федерального бюджета.

Билеты для ребенка и матери, которая сопровождала его, были куплены за личные средства. Затем мальчика направили на санаторно-курортное лечение, проезд также оплатили родители, рассказали в прокуратуре.

После возвращения в Курск мать мальчика обратилась в комитет социального обеспечения с заявлением о возмещении понесенных затрат. Однако ей отказали в связи с передачей полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам в Курское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Но по закону возмещение расходов по оплате проезда Фондом социального страхования не предусмотрено.

Родителям пришлось через суд взыскивать с Комитета социального обеспечения Курской области компенсацию проезда к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и его сопровождающего.

Требования прокурора удовлетворены. С комитета социального обеспечения будут взысканы 22 тысячи рублей, сказали в ведоместве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курский «Авангард» с крупным счетом обыграл «Шинник»
Под Курском распустились сказочные лотосы
В Курске ищут родных погибшего бойца
В районах Курской области вывезли с берегов рек 8,5 тонн мусора
В Курске ночью похолодает до +6 градусов
Под Курском двое подростков на мопеде пострадали в ДТП
Железногорский район останется без газа
Управление Росприроднадзора проверит курский завод "Аккумулятор"
В Курской области проходит сбор подразделений РХБ-защиты
Ветераны курского баскетбола завоевали "бронзу" на чемпионате мира в Финляндии
Под Курском пройдет первый триатлон-спринт
В Курск на «Зону газона» приедет Тина Канделаки
В Сеймском округе Курска отключат свет
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Курской области 27-летнего инспектора ДПС
В Курской области пьяный водитель застрелил из охотничьего ружья инспектора ДПС
Под Курском сгорел дом
Под Курском нашли мину и артснаряд
В Щигровском районе Курской области утонул человек
Заправка на выезде из Курска взорвалась из-за нарушения техники безопасности
Под Курском обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных
В Курской области стартовала межрегиональная «Вахта Памяти»
Под Курском нашли артснаряд
Под Курском в общежитии жестоко убита женщина
Под Курском глава сельсовета рассчитался с ИП незаконной вырубкой дубов
Курянка сдавала в ломбард бижутерию под видом драгоценностей
Под Курском легковушка попала под автопоезд
В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления [фото, видео]