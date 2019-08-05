В Курске родители ребенка-инвалида через суд взыскали компенсацию
Прокуратура Сеймского административного округа Курска проверила обращение родителей ребенка-инвалида в связи с отказом комитета социального обеспечения Курской области возместить стоимость проезда к месту лечения и обратно.
В конце 2017 года 7-летний ребенок-инвалид был направлен на лечение в Москву за счет средств федерального бюджета.
Билеты для ребенка и матери, которая сопровождала его, были куплены за личные средства. Затем мальчика направили на санаторно-курортное лечение, проезд также оплатили родители, рассказали в прокуратуре.
После возвращения в Курск мать мальчика обратилась в комитет социального обеспечения с заявлением о возмещении понесенных затрат. Однако ей отказали в связи с передачей полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам в Курское отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Но по закону возмещение расходов по оплате проезда Фондом социального страхования не предусмотрено.
Родителям пришлось через суд взыскивать с Комитета социального обеспечения Курской области компенсацию проезда к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и его сопровождающего.
Требования прокурора удовлетворены. С комитета социального обеспечения будут взысканы 22 тысячи рублей, сказали в ведоместве.
ИСТОЧНИК KP.RU