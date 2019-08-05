Под Курском двое подростков на мопеде пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-05T13:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 4 августа примерно в 14.10. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шкода Кодиак», ехала по улице Ленина Обояни со стороны Курска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского Обояни по предварительным данным при развороте она столкнулась с мопедом «Орион», который ехал во встречном направлении, сообщили в ГИБДД.

За рулем мопеда был 17-летний парень. Они и его 16-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в ОБУЗ «Обоянскую ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU