2019-08-05T13:48:45+03:00
Происшествия

Под Курском двое подростков на мопеде пострадали в ДТП

Авария произошла в Обояни
Ольга ДАНИЛОВА
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Обстоятельства ДТП уточняютсяОбстоятельства ДТП уточняютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 4 августа примерно в 14.10. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Шкода Кодиак», ехала по улице Ленина Обояни со стороны Курска. На перекрестке улиц Ленина и Дзержинского Обояни по предварительным данным при развороте она столкнулась с мопедом «Орион», который ехал во встречном направлении, сообщили в ГИБДД.

За рулем мопеда был 17-летний парень. Они и его 16-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в ОБУЗ «Обоянскую ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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