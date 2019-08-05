Железногорский район останется без газа
Отключения пройдут с 6 по 7 августа
На газотранспортной системе проведут ремонтные работыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
С 12:00 6 августа до 12:00 7 августа будет снижено давление газа в сетях газораспределения города Железногорска и Железногорского района. На газотранспортной системе проведут ремонтные работы.
В связи с этим будет приостановлена подача газа производственным и коммунально-бытовым потребителям.
Жителей Железногорска и Железногорского района просят ограничить использование газа или, по возможности, не использовать газовые приборы в указанный период.
ИСТОЧНИК KP.RU