Железногорский район останется без газа

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-05T13:33:39+03:00

На газотранспортной системе проведут ремонтные работы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Отключения пройдут с 6 по 7 августа

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С 12:00 6 августа до 12:00 7 августа будет снижено давление газа в сетях газораспределения города Железногорска и Железногорского района. На газотранспортной системе проведут ремонтные работы.

В связи с этим будет приостановлена подача газа производственным и коммунально-бытовым потребителям.

Жителей Железногорска и Железногорского района просят ограничить использование газа или, по возможности, не использовать газовые приборы в указанный период.

ИСТОЧНИК KP.RU