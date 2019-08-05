Управление Росприроднадзора проверит курский завод "Аккумулятор"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-05T12:24:00+03:00

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Управление Росприроднадзора по Курской области проверит завод "Аккумулятор". В соцсетях жители близлежащих улиц жалуются на то, что на заводе переплавка свинцовых отходов осуществляется без оборудования по очистке выбросов в атмосферный воздух, в результате чего происходит выброс вредных веществ.

Как прокомментировали в управлении Росприроднадзора по Курской области, на территории завода "Аккумулятор" находится еще два предприятия - "Исток" и "Экотекс М". Предположительно, что специфический запах идет от " Экотекс М". 5 августа туда отправится сотрудник Росприроднадзора для административного расследования, сообщил в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU