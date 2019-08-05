В Курской области проходит сбор подразделений РХБ-защиты

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-05T12:15:53+03:00

В учениях задействовано более 150 военнослужащих и 15 единиц техники

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В Курской области стартовали сборы войск РХБЗ авиационной армии Западного военного округа. Поднятые по тревоге подразделения радиационной, химической и биологической защиты Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к совершению марша на полигоны «Постоялые дворы» под Курском и «Саперное» в Ленинградской области.

Во время сборов военные отработают задачи по радиационной, химической и биологической защите в условиях применения условным противником оружия массового поражения, разрушения РХБ опасных объектов. Расчеты отработают нормативы по специальной обработке боевой техники.

В сборах принимают участие более 150 военнослужащих и 15 единиц техники, включая новейшие машины радиационной и химической разведки РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14КМ. Учебные занятий будут проходить в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU