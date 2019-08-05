Ветераны курского баскетбола завоевали "бронзу" на чемпионате мира в Финляндии

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-05T12:12:46+03:00

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Мужская команда «Динамо», в которой играют ветераны баскетбола (возрастная категория 50+) завоевала третье место на чемпионате мира в Эспоо (Финляндия).

В финальном матче за «бронзу» курская команда обошла соперников из Мексики со счетом 96:91. Также бронзовую награду завоевал курянин Анатолий Князев, выступавший за сборную Санкт-Петербурга. Медаль была добыта в матче с Бразилией - 65:47.

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов — международный турнир, который проводится один раз в два года, начиная с 1991 года. Соревнования проходит под эгидой ФИМБА. Является самым престижным ветеранским турниром по баскетболу, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU