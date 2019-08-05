Под Курском пройдет первый триатлон-спринт

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-05T12:09:14+03:00

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11 августа на набережной 2-3 микрорайона в Курчатове пройдет первый триатлон-спринт, сообщил ив администрации региона.

Плавательный этап – 750 м (2 х 375 м).

Велосипедный этап – 20 км (8 х 2500 м).

Беговой этап – 5 км по набережной.

Для детей состоятся массовые забеги по набережной в один круг – 500 метров (до 7 лет) и километр (8-12 лет).

Для участия необходимы медицинская справка, договор страхования, паспорт или свидетельство о рождении, заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU