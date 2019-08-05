Под Курском пройдет первый триатлон-спринт
Для детей состоятся массовые забеги
Соревнования пройдут в КурчатовеФото: предоставлено пресс-службой
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11 августа на набережной 2-3 микрорайона в Курчатове пройдет первый триатлон-спринт, сообщил ив администрации региона.
Плавательный этап – 750 м (2 х 375 м).
Велосипедный этап – 20 км (8 х 2500 м).
Беговой этап – 5 км по набережной.
Для детей состоятся массовые забеги по набережной в один круг – 500 метров (до 7 лет) и километр (8-12 лет).
Для участия необходимы медицинская справка, договор страхования, паспорт или свидетельство о рождении, заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU