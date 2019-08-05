В Сеймском округе Курска отключат свет
5 августа в Сеймском округе Курска с 09-30 до 16-30 пройдут плановые работы. В связи с их проведением будет отсутствовать электроснабжение по следующим адресам частного сектора:
4-я Кислинская, д.47-81; 44-72, 5-я Кислинская д. 38-114, 4-й Степной п-к д.19-23; 20-30, 5-ый Степной д. 37-47; 34-48, 6-й Степной д. 35-47; 36-48, 2-я Степная, д. 38-64-70, 7-й Степной д. 33-61; 34-68, 8-й Степной, д. 33-63;34-62, 9-й Степной д. 35-61, 36-58, 3-я Степная д. 35-57; 32-54,10-й Степной, д. 17-41, 20-46, 13-й Степной, д. 40,11-й Степной, 3-я Степная д. 64-57, д. 56, 65, 61, Броневая, д.43/59,17-й Степной, д. 40, 5-я Кислинская, д.41, Аэроклубная д. 46.
Телефон для справок: 32-32-15.
ИСТОЧНИК KP.RU