Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Курской области 27-летнего инспектора ДПС
Курские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 27-летнего инспектора ДПС Суджанского района. Напомним, трагедия случилась 3 августа примерно в 19.20 минут на окраине села Уланок. Полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей, но заметил пьяного водителя и попытался его задержать.
Далее, по версии следствия, 54-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в голову правоохранителю. Инспектор скончался на месте, а подозреваемый скрылся. На следующий день его задержали силовики.
- В ближайшее время он будет доставлен к следователю, где будет рассмотрен вопрос о его задержании, допросе и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - добавили в региональном СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU