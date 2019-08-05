Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Курской области 27-летнего инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-05T10:54:40+03:00

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Курские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 27-летнего инспектора ДПС Суджанского района. Напомним, трагедия случилась 3 августа примерно в 19.20 минут на окраине села Уланок. Полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей, но заметил пьяного водителя и попытался его задержать.

Далее, по версии следствия, 54-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья в голову правоохранителю. Инспектор скончался на месте, а подозреваемый скрылся. На следующий день его задержали силовики.

- В ближайшее время он будет доставлен к следователю, где будет рассмотрен вопрос о его задержании, допросе и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - добавили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU