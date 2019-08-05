Под Курском сгорел дом

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-05T10:04:36+03:00

Пожар произошел в субботу вечером Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В 22:06 3 августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Борки Суджанского района.

По прибытии в 22:13 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар удалось потушить по данным МЧС в 22:24.

В результате пожара в жилом кирпичном доме размером 84 "квадрата" полностью выгорела кухня. Закопчены стены, потолок, вещи б/у, бытовая техника на площади 84 кв. м.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU