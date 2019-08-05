2019-08-05T09:41:57+03:00
Общество

Под Курском нашли мину и артснаряд

ЧП произошло в Мантуровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Взрывоопасные предметы вывезли на полигонВзрывоопасные предметы вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 августа в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Мантуровском районе.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 75 мм и минометная мина калибром 81 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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