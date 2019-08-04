2019-08-04T13:56:41+03:00
Происшествия

В Щигровском районе Курской области утонул человек

Тело мужчины достали водолазы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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ЧП на воде случилось 3 августа в селе Вязовое Щигровского района. На месте происшествия работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ аварийно-спасательной службы Курской области. Последние вытащили из воды тело местного жителя.

Специалисты МЧС просят курян быть внимательны и осторожны, соблюдать меры безопасности при посещении водоемов. При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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