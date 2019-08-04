2019-08-04T13:48:18+03:00
Происшествия

Заправка на выезде из Курска взорвалась из-за нарушения техники безопасности

Три человека получили ожоги
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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АЗС на выезде из Курска загорелась в субботу, 3 августа. ЧП случилось на автозаправке "Мотогаз" на ул. Дубровинского. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, звонок поступил в 17:49, через шесть минут пожарные приступили к ликвидации огня. Справиться с ним удалось в 19:15. Сгорел легковой автомобиль, газовые баллоны и оборудование на территории АЗС. Очевидцы также сообщают о трех пострадавших.

фото: ГУ МЧС по Курской области.

фото: ГУ МЧС по Курской области.

Заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, назвал предварительную причину ЧП. По его словам, это нарушение техники безопасности.

- Рабочие проводили ремонтные работы на заправке. Возгорание произошло из-за нарушения мер безопасности. Трое человек получили незначительные ожоги. Угрозы населению, а также распространения огня на емкости с топливом и производственные строения не было, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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