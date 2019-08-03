Под Курском обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных
Урочищу Гнань Железногорского района экологи планируют придать статус особо охраняемого
Редкие животные обитают в Железногорском районеФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
В Железногорском районе обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных, занесенных в Красную книгу
В урочище Гнань были найдены бронзовка гладкая, стрекоза решетчатая, травяная лягушка, горлица обыкновенная.
Бронзовка гладкая занесена в Красную книгу Российской Федерации. В Красной книге Курской области она не значилась, так как сведений о находках этого вида насекомых на территории региона не фиксировалось.
Урочищу Гнань Железногорского района экологи планируют придать статус особо охраняемого.
ИСТОЧНИК KP.RU