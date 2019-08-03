Под Курском обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-03T10:13:08+03:00

Редкие животные обитают в Железногорском районе Фото: Из архива КП.

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В Железногорском районе обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных, занесенных в Красную книгу

В урочище Гнань были найдены бронзовка гладкая, стрекоза решетчатая, травяная лягушка, горлица обыкновенная.

Бронзовка гладкая занесена в Красную книгу Российской Федерации. В Красной книге Курской области она не значилась, так как сведений о находках этого вида насекомых на территории региона не фиксировалось.

Урочищу Гнань Железногорского района экологи планируют придать статус особо охраняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU