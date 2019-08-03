В Курской области стартовала межрегиональная «Вахта Памяти»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-03T10:04:08+03:00

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Официальный старт мероприятию был дан в поселке Солнцево.

В 2019 году в поисковых работах примут участие отряды из Курска, Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Свердловска и Белгорода.

В Солнцевском районе поисковики будут работать в селе Белагино, на территории которого в 1942 году шли ожесточенные бои. Традиционно много работы участникам «Вахты памяти» предстоит в Поныровском районе: основные раскопки будут вестись на территории бывших окопов.

Организатором традиционной экспедиции «Вахта памяти» является администрация Курской области и центр «Поиск». Центр «Поиск» работает в регионе с 1989 года. За это время были обнаружены останки порядка 13 тыс. советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тысяч человек. Их имена внесены во Всероссийскую Книгу памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU