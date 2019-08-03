2019-08-03T10:04:08+03:00
Общество

В Курской области стартовала межрегиональная «Вахта Памяти»

В поисковых работах примут участие отряды из Курска, Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Свердловска и Белгород
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Основные раскопки будут вестись на территории бывших окоповОсновные раскопки будут вестись на территории бывших окоповФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Официальный старт мероприятию был дан в поселке Солнцево.

В 2019 году в поисковых работах примут участие отряды из Курска, Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, Свердловска и Белгорода.

В Солнцевском районе поисковики будут работать в селе Белагино, на территории которого в 1942 году шли ожесточенные бои. Традиционно много работы участникам «Вахты памяти» предстоит в Поныровском районе: основные раскопки будут вестись на территории бывших окопов.

Организатором традиционной экспедиции «Вахта памяти» является администрация Курской области и центр «Поиск». Центр «Поиск» работает в регионе с 1989 года. За это время были обнаружены останки порядка 13 тыс. советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тысяч человек. Их имена внесены во Всероссийскую Книгу памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском обнаружили редкие виды насекомых, птиц и животных
Под Курском нашли артснаряд
Под Курском в общежитии жестоко убита женщина
Под Курском глава сельсовета рассчитался с ИП незаконной вырубкой дубов
Курянка сдавала в ломбард бижутерию под видом драгоценностей
Под Курском легковушка попала под автопоезд
В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления
В Курске началось строительство низководных мостов
В Курске разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Дружбы
ДТП под Курском: 19-летний водитель погиб, еще двое пострадали
Жителей курских аварийных общежитий переселят в новостройки
Курянам на сутки приостановят подачу газа
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Под Курском сгорел гараж
В Курске будут отключать свет
«России нужен демографический прорыв»
В Курске пройдут медовые ярмарки
Оплатить проезд в Курске теперь можно картой
В Курске открыли памятный знак железнодорожникам
Под Курском полицейский отказался от взятки
Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
Курский камерный оркестр даст концерт на Боевой даче
Курский театр кукол переехал в Дом культуры железнодорожников
В ДТП под Курском ранен 15-летний парень
Взрослую и детскую стоматологические поликлиники Курска планируют объединить
Куряне завоевали четыре «золота» на международном турнире по айкидо