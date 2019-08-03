Под Курском нашли артснаряд
2 августа в ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Захарково Конышевского района.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сказали в ГУ МЧС региона.
Обнаружен артснаряд 105 мм. Опасный предмет был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU