2019-08-03T09:20:49+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряд

Опасную находку обнаружили в Конышевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение об обнаружении поступило 2 августаСообщение об обнаружении поступило 2 августаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 августа в ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Захарково Конышевского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сказали в ГУ МЧС региона.

Обнаружен артснаряд 105 мм. Опасный предмет был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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