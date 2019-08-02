2019-08-02T17:19:18+03:00
Происшествия

Под Курском в общежитии жестоко убита женщина

Ей нанесли восемь проникающих ножевых ранений
Ольга ДАНИЛОВА
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В преступлении подозревают прежде судимогоВ преступлении подозревают прежде судимогоФото: Из архива КП.
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Около трех часов дня 1 августа в комнате общежития по улице Курская города Железногорска с признаками насильственной смерти обнаружили труп 52-летней женщины. СК завел дело по статье "Убийство".

По версии следствия с 31 июля по 1 августа женщина была в комнате общежития, в которой живет ее знакомый. Там проходило застолье, во время которого она поссорилась с одним из гостей. Разъяренный мужчина нанес курянке восемь проникающих ножевых ранений в область шеи и туловища, сказали в СК.

Сейчас следователями на причастность к совершению преступления проверяется ранее судимый житель Железногорского района. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также очевидцев его совершения, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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