Под Курском в общежитии жестоко убита женщина

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-02T17:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Около трех часов дня 1 августа в комнате общежития по улице Курская города Железногорска с признаками насильственной смерти обнаружили труп 52-летней женщины. СК завел дело по статье "Убийство".

По версии следствия с 31 июля по 1 августа женщина была в комнате общежития, в которой живет ее знакомый. Там проходило застолье, во время которого она поссорилась с одним из гостей. Разъяренный мужчина нанес курянке восемь проникающих ножевых ранений в область шеи и туловища, сказали в СК.

Сейчас следователями на причастность к совершению преступления проверяется ранее судимый житель Железногорского района. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также очевидцев его совершения, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU