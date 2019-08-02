2019-08-02T16:16:09+03:00
Происшествия

Под Курском глава сельсовета рассчитался с ИП незаконной вырубкой дубов

Суд оценил ущерб в три миллиона рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Глава сельсовета и ИП должны будут вернуть деньги в бюджетГлава сельсовета и ИП должны будут вернуть деньги в бюджетФото: Из архива КП.
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В Льговскую межрайонную прокуратуру Курской области курянин сообщил о незаконной вырубке дубов в лесополосе.

Выяснилось, что глава администрации одного из сельских советов Льговского района заключил с индивидуальным предпринимателем договор о выполнении работ по строительству двух пешеходных и одного автомобильного моста на общую сумму 510 тысяч рублей. Согласно условиям договора оплата строительных работ производилась путем предоставления предпринимателю права вырубки дубов.

Как показала проверка, земельный участок, на котором росли деревья, не является муниципальной собственностью. Глава сельского совета нарушил закон, уточнили в прокуратуре.

Курской области причинен ущерб почти на три миллиона рублей. Суд взыскал с главы сельского совета и индивидуального предпринимателя сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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