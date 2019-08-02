Курянка сдавала в ломбард бижутерию под видом драгоценностей
Ленинский районный суд Курска вынес приговор 44-летней курянке по статье 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Как установлено в суде, женщина работала товароведом-оценщиком в одном из курских ломбардов. Имея доступ к товарно-материальным ценностям, она около двух лет похищала из кассы деньги.
Для этого от имени вымышленных лиц сдавала в ломбард простую бижутерию под видом изделий из драгоценных металлов. Используя известные ей паспортные данные клиентов, а также вымышленные данные при помощи компьютера изготавливала фиктивные залоговые билеты на сумму похищенных денег, рассказали в прокуратуре.
Факт хищения выявлен при проведении ревизии имущества, находящегося в залоге и в комиссионном магазине ломбарда.
Общая сумма похищенных денег - более 10 миллионов рублей.
Ранее против этой женщины был вынесен приговор в связи с кражей около 900 тысяч рублей из другого ломбарда.
По совокупности приговоров ей дали четыре года колонии общего режима. С подсудимой взыскана сумма причиненного ущерба, уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU