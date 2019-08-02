2019-08-02T16:02:15+03:00
Происшествия

Курянка сдавала в ломбард бижутерию под видом драгоценностей

Всего она наворовала на 10 миллионов рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина уже во второй раз попадается на краже из ломбардовЖенщина уже во второй раз попадается на краже из ломбардовФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд Курска вынес приговор 44-летней курянке по статье 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено в суде, женщина работала товароведом-оценщиком в одном из курских ломбардов. Имея доступ к товарно-материальным ценностям, она около двух лет похищала из кассы деньги.

Для этого от имени вымышленных лиц сдавала в ломбард простую бижутерию под видом изделий из драгоценных металлов. Используя известные ей паспортные данные клиентов, а также вымышленные данные при помощи компьютера изготавливала фиктивные залоговые билеты на сумму похищенных денег, рассказали в прокуратуре.

Факт хищения выявлен при проведении ревизии имущества, находящегося в залоге и в комиссионном магазине ломбарда.

Общая сумма похищенных денег - более 10 миллионов рублей.

Ранее против этой женщины был вынесен приговор в связи с кражей около 900 тысяч рублей из другого ломбарда.

По совокупности приговоров ей дали четыре года колонии общего режима. С подсудимой взыскана сумма причиненного ущерба, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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