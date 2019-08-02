Под Курском легковушка попала под автопоезд
ДТП произошло в Манутровском районе
Иномарка выехала на встречкуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
ДТП произошло 1 августа примерно в 19:35 на 12-м километре автодороги «Куськино-Ястребовка» Мантуровского района.
26-летний водитель «Шевроле- Лачетти» ехал в направлении села Куськино и по предварительным данным выехал на полосу встречного движения. На встречке легковушка столкнулась с автопоездом Камаз-55111 с прицепом ГКБ 8527, сообщил ив ГИБДД.
В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле- Лачетти» с травмами госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU