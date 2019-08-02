В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-02T14:23:44+03:00

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На Театральной площади прошло праздничное мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня образования Управления МВД России по Курской области.

Свою службу представили различные подразделения УМВДФото: Светлана ВОЛКОВА

Врио начальника УМВД России по Курской области Олег Латунов отметил вклад сотрудников органов внутренних дел в борьбу с преступностью.

Курской полиции исполнился 101 годФото: Светлана ВОЛКОВА

«Курские полицейские сполна отдают силы и знания, чтобы обеспечить правопорядок, безопасность и благополучие в регионе. Подтверждением тому является свыше четырех тысяч раскрытых преступлений. Из них более 700 - это тяжкие и особо тяжкие составы», - сообщил Олег Латунов.

Служебные собаки УМВД тоже приехали на праздникФото: Светлана ВОЛКОВА

Помимо масштабной выставки ретро и современной техники, которая находится на вооружении полиции, курские стражи порядка устроили показательные выступления подразделений управления. Зрителям продемонстрировали навыки специального отряда «Гром», конной полиции и кинологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU