В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления
На Театральной площади прошло праздничное мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня образования Управления МВД России по Курской области.
Свою службу представили различные подразделения УМВДФото: Светлана ВОЛКОВА
Врио начальника УМВД России по Курской области Олег Латунов отметил вклад сотрудников органов внутренних дел в борьбу с преступностью.
Курской полиции исполнился 101 годФото: Светлана ВОЛКОВА
«Курские полицейские сполна отдают силы и знания, чтобы обеспечить правопорядок, безопасность и благополучие в регионе. Подтверждением тому является свыше четырех тысяч раскрытых преступлений. Из них более 700 - это тяжкие и особо тяжкие составы», - сообщил Олег Латунов.
Служебные собаки УМВД тоже приехали на праздникФото: Светлана ВОЛКОВА
Помимо масштабной выставки ретро и современной техники, которая находится на вооружении полиции, курские стражи порядка устроили показательные выступления подразделений управления. Зрителям продемонстрировали навыки специального отряда «Гром», конной полиции и кинологического центра.
ИСТОЧНИК KP.RU