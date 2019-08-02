2019-08-02T13:45:26+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Дружбы

Неизвестный водитель сбил здесь пенсионера
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии в Курске происходят ежедневноАварии в Курске происходят ежедневноФото: из открытых источников
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1 августа примерно в 16:00 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по проспекту Дружбы со стороны проспекта Энтузиастов в направлении улицы Крутой Лог Курска. По пути, напротив дома №13 по проспекту Дружбы он сбил 60-летнего пешехода. Пешеход переходил проезжую часть дорого по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, уточнили в ГИБДД. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в ОБУЗ КГКБ №4. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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