2019-08-02T11:03:40+03:00
Происшествия

Курянам на сутки приостановят подачу газа

Жителей Железногорского района просят не использовать в это время газовые приборы
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Газ перекроют на суткиГаз перекроют на суткиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Из-за ремонтных работ на газотранспортной системе ПАО «Газпром» будет снижено давление газа в сетях газораспределения Железногорска и Железногорского района с 12:00 6 августа до 12:00 7 августа, сообщили в МЧС.

В связи с этим будет приостановлена подача газа производственным и коммунально-бытовым потребителям.

Убедительная просьба к населению Железногорска и Железногорского района: ограничить использование или, по возможности, не использовать газовые приборы в это время, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске отметили годовщину образования УМВД: выставка ретро-автомобилей и показательные выступления
В Курске началось строительство низководных мостов
В Курске разыскивают очевидцев ДТП на проспекте Дружбы
ДТП под Курском: 19-летний водитель погиб, еще двое пострадали
Жителей курских аварийных общежитий переселят в новостройки
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Под Курском сгорел гараж
В Курске будут отключать свет
«России нужен демографический прорыв»
В Курске пройдут медовые ярмарки
Оплатить проезд в Курске теперь можно картой
В Курске открыли памятный знак железнодорожникам
Под Курском полицейский отказался от взятки
Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски
В Курской области установился второй класс пожарной опасности
Курский камерный оркестр даст концерт на Боевой даче
Курский театр кукол переехал в Дом культуры железнодорожников
В ДТП под Курском ранен 15-летний парень
Взрослую и детскую стоматологические поликлиники Курска планируют объединить
Куряне завоевали четыре «золота» на международном турнире по айкидо