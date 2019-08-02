Курянам на сутки приостановят подачу газа

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-02T11:03:40+03:00

Жителей Железногорского района просят не использовать в это время газовые приборы

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Из-за ремонтных работ на газотранспортной системе ПАО «Газпром» будет снижено давление газа в сетях газораспределения Железногорска и Железногорского района с 12:00 6 августа до 12:00 7 августа, сообщили в МЧС.

В связи с этим будет приостановлена подача газа производственным и коммунально-бытовым потребителям.

Убедительная просьба к населению Железногорска и Железногорского района: ограничить использование или, по возможности, не использовать газовые приборы в это время, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU