В Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-02T09:26:04+03:00

Курянам лучше отключить электроприборы на время работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отключения пройдут во всех округах

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 августа с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.

С 5 по 9 августа с 9-00 до 17-00:

Дружининская 17-39, 12-28г, 46, 46г, 1-я Кожевенная; 4-6-я Кислинская; 4-12-е Степные переулки;

ул 3-я Степная; Броневая, Аэроклубная.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 5 по 9 августа с 9-00 до 16-00:

ул.Школьная 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

7 августа с 13-00 до 16-30:

Ул. Шубина 18-38, 21-35; Ул. Воздушная 29-39; Ул. 2-я Клюквинская 2-6;

Ул. 1-я Клюквинская 1-13, 2-12

С 5 по 9 августа с 10-00 до 16-30:

Ул. Подвойского 2-18, 1-33

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU