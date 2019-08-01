В Курске пройдут медовые ярмарки
Курян ждут три большие распродажи
Ярмарки пройдут на улице ЭнгельсаФото: Из архива КП.
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Последний месяц лета – пора медовых ярмарок. В Курске они пройдут 10-11, 17-19 и 24-25 августа на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1» (ул. Энгельса, 70).
Принять участие в них могут все желающие производители сладкой и ароматной медовой продукции. Для этого необходимо в срок до 2 августа обратиться в ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренная ярмарка» для оформления заявки.
Телефон/факс для справок: 51-25-42, 51-26-15, электронный адрес: info@kurskyarmarka.ru
ИСТОЧНИК KP.RU