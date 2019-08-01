Оплатить проезд в Курске теперь можно картой

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-01T15:51:50+03:00

Оплатить проезд теперь можно банковской картой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Система безналичной оплаты пока действует в тестовом режиме

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С 1 августа в Курске в тестовом режиме внедрена система безналичной оплаты проезда в транспорте МУП «Курскэлектротранс» и МУП «ПАТП города Курска».

К оплате принимаются бесконтактные банковские карты VISA, Mastercard и МИР и устройства, привязанные к банковской карте и оснащенные технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок), сказали в мэрии Курска.

Для просмотра истории оплаты проезда бесконтактной банковской картой создан специализированный интернет-портал, который предназначен для предоставления информации о поездках, просмотра истории оплаты поездок бесконтактной банковской картой, а также погашения задолженности за поездки: https://securepayments.sberbank.ru/client/login

ИСТОЧНИК KP.RU