Оплатить проезд в Курске теперь можно картой
С 1 августа в Курске в тестовом режиме внедрена система безналичной оплаты проезда в транспорте МУП «Курскэлектротранс» и МУП «ПАТП города Курска».
К оплате принимаются бесконтактные банковские карты VISA, Mastercard и МИР и устройства, привязанные к банковской карте и оснащенные технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок), сказали в мэрии Курска.
Для просмотра истории оплаты проезда бесконтактной банковской картой создан специализированный интернет-портал, который предназначен для предоставления информации о поездках, просмотра истории оплаты поездок бесконтактной банковской картой, а также погашения задолженности за поездки: https://securepayments.sberbank.ru/client/login
ИСТОЧНИК KP.RU