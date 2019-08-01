2019-08-01T15:19:23+03:00
Общество

В Курске открыли памятный знак железнодорожникам

В основание его были заложены символические капсулы с землей
Ольга ДАНИЛОВА
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Памяниый знак посвящен работникам ремонтно-восстановительных и военно-эксплуатационных специальных подразделений Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) в годы Великой Отечественной войныПамяниый знак посвящен работникам ремонтно-восстановительных и военно-эксплуатационных специальных подразделений Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) в годы Великой Отечественной войныФото: Светлана ВОЛКОВА
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1 августа в Курске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника и 60-летию Московской железной дороги.

Праздничные мероприятия начались с церемонии открытия памятного знака в честь работников ремонтно-восстановительных и военно-эксплуатационных специальных подразделений Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) в годы Великой Отечественной войны, установленного на Аллее славы локомотивного депо Курск. В основание памятного знака были заложены символические капсулы с землей, привезенной с мест дислокации военно-эксплуатационных отделений, и посланием потомкам от железнодорожников.

Торжества продолжились в Доме культуры железнодорожников, где работников Курского железнодорожного узла поздравили с профессиональным праздником.

По окончании торжественной части в парке около Дома культуры железнодорожников состоялся семейно-спортивный праздник с выступлениями творческих коллективов, полевой кухней, мастер-классами, специальной детской программой, викториной и призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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