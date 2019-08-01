Под Курском полицейский отказался от взятки

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-01T15:06:26+03:00

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В Курской области мужчину подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Пытаясь избежать штрафа за вождение автомобиля без прав, он может предстать перед судом за совершение преступления.

Сотрудник ГИБДД ОМВД России по Поныровскому району остановил автомобиль для проверки документов. За рулем был 36-летний местный житель. После того, как сотрудник полиции попросил предъявить документы, мужчина признался, что лишен прав и документов у него нет.

При оформлении материалов для привлечения мужчины к административной ответственности он попытался передать сотруднику ГИБДД деньги, положив их в служебный автомобиль. При этом полицейский несколько раз предупредил мужчину о том, что подобные действия недопустимы и являются преступлением, отметили в УМВД.

"В результате сотрудник полиции был вынужден вызвать оперативную группу, и злоумышленник был задержан за совершение противоправных действий", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас по этому факту следственными органами против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, при этом размер незаконного вознаграждения не важен.

ИСТОЧНИК KP.RU