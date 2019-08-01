2019-08-01T14:03:51+03:00
Происшествия

Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски

Сейчас он под подпиской о невыезде
Ольга ДАНИЛОВА
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На счету у курянина восемь эпизодовНа счету у курянина восемь эпизодовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж из магазинов электроники. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Курска, сказали в УМВД.

На счету у курянина уже восемь эпизодов краж. Он выносил незаметно из торговых павильонов диски для игровой приставки, а также акустические колонки. В каждом случае сумма ущерба составляла от трех тысяч рублей. Похищенное он приносил к себе домой для дальнейшей перепродажи, сказали в полиции. Только сбыть похищенное не успел. Сотрудники полиции изъяли большую часть имущества.

Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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