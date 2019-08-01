Курянин воровал из магазинов электроники игровые диски
Сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж из магазинов электроники. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Курска, сказали в УМВД.
На счету у курянина уже восемь эпизодов краж. Он выносил незаметно из торговых павильонов диски для игровой приставки, а также акустические колонки. В каждом случае сумма ущерба составляла от трех тысяч рублей. Похищенное он приносил к себе домой для дальнейшей перепродажи, сказали в полиции. Только сбыть похищенное не успел. Сотрудники полиции изъяли большую часть имущества.
Курянин стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU