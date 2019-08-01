СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-01T13:28:08+03:00

В ближайшие несколько дней, по оценке специалистов, 3-й уровень пожарной опасности установится повсеместно Фото: предоставлено пресс-службой

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В Курской области установился второй класс пожарной опасности, а Рыльский, Фатежский, Обоянский районы уже находятся в зоне действия третьего класса. В ближайшие несколько дней, по оценке специалистов, третий уровень пожарной опасности установится повсеместно.

В этот период значительно увеличиваются риски возгораний на приусадебных участках, в лесах, на луговых территориях и сельхозугодьях по причине человеческой халатности и неосторожного обращения с огнем.

МЧС России по Курской области напоминает, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит крупный штраф, а в случае неосторожного обращения с огнем, ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность

ИСТОЧНИК KP.RU