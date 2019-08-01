2019-08-01T12:21:56+03:00
Звезды

Курский театр кукол переехал в Дом культуры железнодорожников

Это сделано, чтобы выполнить предписания прокуратуры, пояснили в администрации
Ольга ДАНИЛОВА
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Театр переехал на окраину города, в ДКТеатр переехал на окраину города, в ДКФото: предоставлено пресс-службой
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Театр кукол временно разместится в Доме культуры железнодорожников, сообщили в администрации региона.

- Это вынужденная мера необходима, чтобы устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, где сейчас размещается Театр кукол, - пояснили в пресс-службе администрации. - Будет добавлен второй эвакуационный выход с цокольного и первого этажей, а также рассредоточены выходы из зрительного зала. Все будет сделано в соответствии с предписанием прокуратуры Курска. Проектно-сметная документация уже согласована. Далее будет проведен аукцион по выбору подрядной организации для выполнения необходимых работ, финансовые средства на эти цели предусмотрены.

Вместе с тем Театр кукол продолжит практику выездных спектаклей. Актеры побывают в школах, детских садах и интернатах, где порадуют маленьких зрителей своим искусством. 76-й театральный сезон в Театре кукол пройдет без срывов, заверил и.о. председателя комитета по культуре Курской области Валерий Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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