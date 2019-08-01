2019-08-01T11:03:49+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском ранен 15-летний парень

Подросток ехал на мопеде без прав
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ДТП произошло вечером 31 июляДТП произошло вечером 31 июляФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Авария произошла 31 июля примерно в 22:00 на 54-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины" Курчатовского района напротив дома № 53 по улице Октябрьская, поселка Иванино.

16-летний парень управлял мопедом "ALPHA WELS", не имея прав. Он ехал со стороны Льгова в сторону Курчатова. По пути он сбил 55-летнего велосепидиста, который двигался по краю проезжей части дороги. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24