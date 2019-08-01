В ДТП под Курском ранен 15-летний парень
Подросток ехал на мопеде без прав
ДТП произошло вечером 31 июляФото: Из архива КП.
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Авария произошла 31 июля примерно в 22:00 на 54-м километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины" Курчатовского района напротив дома № 53 по улице Октябрьская, поселка Иванино.
16-летний парень управлял мопедом "ALPHA WELS", не имея прав. Он ехал со стороны Льгова в сторону Курчатова. По пути он сбил 55-летнего велосепидиста, который двигался по краю проезжей части дороги. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU