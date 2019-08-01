Взрослую и детскую стоматологические поликлиники Курска планируют объединить

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-01T10:01:12+03:00

Местные власти считают, что это позволит улучшить качество медпомощи Фото: из открытых источников

Объединят также "скорую" и Центр медицины катастроф

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По мнению председателя комитета здравоохранения Курской области Владимира Анцупова, слияние поликлиник поможет оптимизировать их работу, сделать оказание услуг более качественным.

«Мы приняли решение об объединении взрослой и детской стоматологических поликлиник в областном центре. В первую очередь это улучшит оказание доступной, квалифицированной медицинской помощи. Кроме этого, увеличиться объем специализированной стоматологической помощи детскому населению, в частности по профилю ортодонтии, возможность получения этого вида медицинской помощи бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования», - подчеркнул Владимир Анцупов.

Также, по его мнению, сократятся и финансовые расходы на содержание немедицинского персонала, освободившиеся деньги можно будет направить на улучшение обслуживания пациентов.

На очереди объединение скорой медицинской помощи Курска и Центра медицины катастроф с формированием единой диспетчерской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU