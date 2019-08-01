Взрослую и детскую стоматологические поликлиники Курска планируют объединить
По мнению председателя комитета здравоохранения Курской области Владимира Анцупова, слияние поликлиник поможет оптимизировать их работу, сделать оказание услуг более качественным.
«Мы приняли решение об объединении взрослой и детской стоматологических поликлиник в областном центре. В первую очередь это улучшит оказание доступной, квалифицированной медицинской помощи. Кроме этого, увеличиться объем специализированной стоматологической помощи детскому населению, в частности по профилю ортодонтии, возможность получения этого вида медицинской помощи бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования», - подчеркнул Владимир Анцупов.
Также, по его мнению, сократятся и финансовые расходы на содержание немедицинского персонала, освободившиеся деньги можно будет направить на улучшение обслуживания пациентов.
На очереди объединение скорой медицинской помощи Курска и Центра медицины катастроф с формированием единой диспетчерской службы.
ИСТОЧНИК KP.RU