Куряне завоевали четыре «золота» на международном турнире по айкидо

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-01T09:37:43+03:00

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Курские спортсмены успешно выступили на крупном международном турнире по айкидо среди юношей, девушек, юниоров, юниорок и взрослых атлетов, сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области.

В трех разных спортивных дисциплинах три золотые медали и одну серебряную завоевал Алексей Сотников. В состязаниях юниорок также в трех разных спортивных разделах золотую, серебряную и бронзовую награды выиграла Кристина Тимощенко.

Турнир проходил в городе Сан-Диего (США), в нем приняли участие свыше 200 спортсменов из Швеции и Швейцарии, Японии, Великобритании, США, Австралии, Ирландии, Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU