В Курске во дворе иномарка сбила малыша

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-31T12:01:41+03:00

Водитель сдавал назад и наехал на ребенка Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Авария произошла 30 июля примерно в 09:50. 44-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети», двигаясь задним ходом по внутридворовой территории по проезду Сергеева, напротив дома № 8 Курска, сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в ГИБДД региона.

Пострадавшему ребенку семь лет. Малыш получил ранения и был доставлен в областную больницу Курска, уточнили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU