В Курске во дворе иномарка сбила малыша
ДТП произошло на проезде Сергеева
Водитель сдавал назад и наехал на ребенкаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла 30 июля примерно в 09:50. 44-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети», двигаясь задним ходом по внутридворовой территории по проезду Сергеева, напротив дома № 8 Курска, сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в ГИБДД региона.
Пострадавшему ребенку семь лет. Малыш получил ранения и был доставлен в областную больницу Курска, уточнили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU