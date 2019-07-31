2019-07-31T12:01:41+03:00
Происшествия

В Курске во дворе иномарка сбила малыша

ДТП произошло на проезде Сергеева
Ольга ДАНИЛОВА
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Водитель сдавал назад и наехал на ребенкаВодитель сдавал назад и наехал на ребенкаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла 30 июля примерно в 09:50. 44-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети», двигаясь задним ходом по внутридворовой территории по проезду Сергеева, напротив дома № 8 Курска, сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщили в ГИБДД региона.

Пострадавшему ребенку семь лет. Малыш получил ранения и был доставлен в областную больницу Курска, уточнили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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