2019-07-31T11:06:39+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП пострадали пять человек

Среди раненых - 9-летний ребенок
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло вечером 30 июляДТП произошло вечером 30 июляФото: из открытых источников
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ДТП произошло 30 июля примерно в 19:30. 34-летний водитель автомобиля «Киа Рио» двигался со стороны поселка Тим в направлении Щигров. На 73 км автодороги «Курск-Воронеж-автодорога Р-22 «Каспий» Тимского района по предварительным данным он не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль ГАЗ-2790.

За рулем ГАЗ был водитель 33-х лет. Он ехал со стороны Воронежа в направлении Курска, рассказали в ГИБДД региона. В результате ДТП 9-летний пассажир, 36-летняя женщина – пассажир автомобиля «Киа Рио», водитель и два пассажира автомобиля ГАЗ-2790 48-и и 57-и лет получили ранения и были доставлены в ОБУЗ «Тимская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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