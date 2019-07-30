Под Курском в ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-30T10:53:55+03:00

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Как сообщили в ГИБДД, 29 июля примерно в 18:30 36-летняя женщина – водитель автомобиля «Рено Логан» ехала со стороны села Ноздрачево в сторону деревни Шагарово Курского района Курской области.

По пути на втором километре автодороги «Курск -Ноздрачево – Шагарово» по предварительным данным из-за поворота во встречном направлении выехал мотоцикл «ИРБИС», за рулем которого был 17-летний подросток. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла «ИРБИС», а также шестилетняя девочка пассажир автомобиля «Рено Логан» получили ранения, сообщил в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU