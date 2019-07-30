Под Курском на пожаре погиб человек
В 23:31 29 июля в ГУ МЧС России по Курской области сообщили, что горит жилой дом в деревне Саморядово Больше-Солдатского района.
По данным МЧС пожар удалось потушить в 23:42.
В огне погиб хозяин дома, огнем уничтожена кровля жилого дома по всей площади, повреждены и частично уничтожена потолочное перекрытие в задней части дома и пристройки, повреждены и уничтожена мебель, бытовая техника, вещи.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).
ИСТОЧНИК KP.RU