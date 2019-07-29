Руководство курского СК проведет прием

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-29T17:18:55+03:00

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок Фото: Из архива КП.

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30 июля с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт проведет прием курян в Курчатовском межрайонном следственном отделе по адресу: Курчатов, ул. Молодежная, д. 8.

Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-31) 2-37-99

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU