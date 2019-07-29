2019-07-29T13:55:40+03:00
Происшествия

Курянин воровал с кладбищ оградки

Украденное он сдавал в лом
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина будут судитьКурянина будут судитьФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд направлено дело против 25-летнего сельского жителя, которого обвиняют в кражах.

Житель Октябрьского района с апреля по июнь воровал с кладбищ в селе Ворошнево и деревни Первое Цветово Курского района установленные на могилах металлические оградки. Чугунные секции сдавал в пункт приема металлолома, рассказали в прокуратуре.

Семи потерпевшим – родственникам умерших причинен ущерб на суммы от 3500 до 4900 рублей, сказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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