Курянин воровал с кладбищ оградки
Украденное он сдавал в лом
Курянина будут судитьФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд направлено дело против 25-летнего сельского жителя, которого обвиняют в кражах.
Житель Октябрьского района с апреля по июнь воровал с кладбищ в селе Ворошнево и деревни Первое Цветово Курского района установленные на могилах металлические оградки. Чугунные секции сдавал в пункт приема металлолома, рассказали в прокуратуре.
Семи потерпевшим – родственникам умерших причинен ущерб на суммы от 3500 до 4900 рублей, сказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU