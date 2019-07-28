Курянке вернули кошелек с документами, которые она потеряла в маршрутке

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-28T12:21:40+03:00

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Жительница Курска Наталья попала в неприятную ситуацию: вышла из автобуса, а ее вещи поехали дальше. Точнее - кошелек с водительским удостоверением. К счастью, утерянное попало в руки владелицы раньше, чем успело добраться до диспетчерского пункта. Водители маршрута № 263 по просьбе курянки быстро осмотрели все салоны и нашли кошелек и документы. Горожанка признательна всем, кто помог ей решить эту проблему.

Как пояснили в группе Общественный транспорт Курска, забытые в автобусах и маршрутках вещи часто отправляются в диспетчерские пункты и дожидаются своих хозяев там. Также информацию о потерянных зонтиках, шарфах, перчатках, кошельках и документах размещают в группе ОТК.

ИСТОЧНИК KP.RU