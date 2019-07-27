В Курской области приступили к реализации проекта «Старшее поколение»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-27T11:02:08+03:00

Более двух тысяч одиноких престарелых курян в регионе находятся на постоянном стационарном обслуживании в социальных учреждениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Планируется проводить для сельских жителей старше 65 лет дополнительные скрининги и обследования

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Проект «Старшее поколение» - часть национального проекта по демографии. На его реализацию из бюджетов всех уровней выделено 220,9 млн. рублей.

Планируется проводить для сельских жителей старше 65 лет дополнительные скрининги, обследования, чтобы выявлять болезни на ранней стадии. При отсутствии возможности доехать к врачу, будут организованы выезды медиков, сказали в администрации региона.

Уже закуплены полноприводные автомобили «Шевроле Нива», которые получили 32 социальных учреждения. Новые автомобили высокопроходимые. Они позволят доставлять пожилых людей в районные и областные медицинские учреждения даже из самых отдаленных деревень для диспансеризации.

Кроме этого, планируется покупка еще пяти автомобилей, оборудованных специальными подъемниками для перевозки пожилых с ограниченными возможностями здоровья.

Также запланированы и капитальные ремонты социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU