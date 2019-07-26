2019-07-26T12:18:32+03:00
Происшествия

Курский "Водоканал" обвиняют в порче земли

В Курске произошла утечка опасных сточных вод
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в КурскеЧП произошло в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках проверки исполнения требований природоохранного законодательства в прокуратуру Центрального административного округа Курска из Управления Росприроднадзора по Курской области поступили сведения о результатах анализа отбора почвы, которые говорили о ее загрязнении.

Как показала проверка, отбор проб земли осуществлялся в месте деятельности МУП «Курскводоканал». Компания оказывает услуги водоснабжения и водоотведения жителям Курска.

В результате нарушения экологических требований при эксплуатации канализационного коллектора произошла утечка неочищенных сточных вод, содержащих опасные вещества, в районе четырех улиц Курска. Окружающей среде причинен вред, который оценен в два милиона рублей, рассказали в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

ИСТОЧНИК KP.RU

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