В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев
Лесовосстановительные работы охватили 345 гектар. До осени будет заготовлено более пятнадцати тонн семян основных пород деревьев и высажено полтора миллиона сеянцев и саженцев, отметили в администрации региона.
«Лесхозы обеспечены техникой и генетико-селекционным материалом, что позволяет хозяйствующим субъектам ежегодно проводить лесовосстановление с применением собственных посадочных материалов», - отметил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.
Лесные культуры в Курской области занимают площадь более 60 тыс. га, то есть почти треть наших лесов - это искусственные насаждения, 65% из них представлены главной лесообразующей породой региона – дубом.
Ежегодный объем выполняемых работ по лесовосстановлению составляет 400-500 га, из которых почти 50% выполняются арендаторами. Около 400 гектар создаются искусственно - путем посадки, как ручным, так и механизированным способами.
ИСТОЧНИК KP.RU