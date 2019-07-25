В 2019 году лесоводы Курской области высадят более 390 гектар деревьев

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-25T11:19:12+03:00

До осени будет заготовлено более пятнадцати тонн семян основных пород деревьев Фото: из открытых источников

Почти треть курских лесов - это искусственные насаждения

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Лесовосстановительные работы охватили 345 гектар. До осени будет заготовлено более пятнадцати тонн семян основных пород деревьев и высажено полтора миллиона сеянцев и саженцев, отметили в администрации региона.

«Лесхозы обеспечены техникой и генетико-селекционным материалом, что позволяет хозяйствующим субъектам ежегодно проводить лесовосстановление с применением собственных посадочных материалов», - отметил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев.

Лесные культуры в Курской области занимают площадь более 60 тыс. га, то есть почти треть наших лесов - это искусственные насаждения, 65% из них представлены главной лесообразующей породой региона – дубом.

Ежегодный объем выполняемых работ по лесовосстановлению составляет 400-500 га, из которых почти 50% выполняются арендаторами. Около 400 гектар создаются искусственно - путем посадки, как ручным, так и механизированным способами.

ИСТОЧНИК KP.RU