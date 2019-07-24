В Курске ночью сгорел ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-24T09:14:43+03:00

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В 04:05 24 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на проспекте Клыкова в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 04:09 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:11, ликвидировано в 04:12.

В результате пожара в автомобиле ВАЗ 2112 выгорел моторный отсек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU